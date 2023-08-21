Пензенец проведет в колонии 4 года за обналичивание и транзит денег

21.08.2023 | 20:32

Суд оставил без изменения приговор 20 жителям Пензенской и Самарской областей, которые занимались незаконной банковской деятельностью и заработали на этом почти 45 млн рублей.

В 2014 году 24-летний житель Пензы решил зарабатывать обналичиванием денег для клиентов и транзитом безналичных средств между счетами юрлиц. Он создал организованную преступную группу (ОПГ), в которую вошли еще 19 человек, распределил роли. Злоумышленники арендовали офисные помещения, оборудованные всем необходимым для их деятельности.

«Подсудимые принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных им фиктивных организаций и ИП, создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

С каждой суммы, находившейся в незаконном обороте, ОПГ брала процент. В период с июля 2014 года по 26 февраля 2017-го через злоумышленников прошло более 1 млрд 764 тыс. рублей. Их доход составил 44 919 549 рублей.

Октябрьский районный суд г. Пензы признал всех участников ОПГ виновными и назначил им различные виды и сроки наказаний со штрафом на общую сумму 970 000 рублей. Организатора группы приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 000 рублей.

«Не согласившись с приговором, организатор ОПГ и его защитник подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», - добавила Наталья Яшина.