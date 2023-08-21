Сетевое издание|18+|Понедельник|21 авг 2023|21:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец проведет в колонии 4 года за обналичивание и транзит денег

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Суд оставил без изменения приговор 20 жителям Пензенской и Самарской областей, которые занимались незаконной банковской деятельностью и заработали на этом почти 45 млн рублей.

В 2014 году 24-летний житель Пензы решил зарабатывать обналичиванием денег для клиентов и транзитом безналичных средств между счетами юрлиц. Он создал организованную преступную группу (ОПГ), в которую вошли еще 19 человек, распределил роли. Злоумышленники арендовали офисные помещения, оборудованные всем необходимым для их деятельности.

«Подсудимые принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных им фиктивных организаций и ИП, создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

С каждой суммы, находившейся в незаконном обороте, ОПГ брала процент. В период с июля 2014 года по 26 февраля 2017-го через злоумышленников прошло более 1 млрд 764 тыс. рублей. Их доход составил 44 919 549 рублей.

Октябрьский районный суд г. Пензы признал всех участников ОПГ виновными и назначил им различные виды и сроки наказаний со штрафом на общую сумму 970 000 рублей. Организатора группы приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 000 рублей.

«Не согласившись с приговором, организатор ОПГ и его защитник подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», - добавила Наталья Яшина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте