Бековчанин не заплатил за дрова и столкнулся с жуткими последствиями

17.08.2023 | 21:29

64-летний житель Бековского района пострадал от рук разгневанного 21-летнего соседа. Молодого человека вывел из себя поступок пенсионера.

Пожилой мужчина покупал у него дрова, однако деньги за них не отдал. В итоге молодой сельчанин, выпив, отправился к соседу выяснять отношения.

«Ослепленный негативными эмоциями, гражданин повредил окна, телевизор и другие личные вещи, которые принадлежали пенсионеру», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Общая сумма ущерба, причиненного нежданным визитером, составила 12 000 рублей. Пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители опросили подозреваемого. Оказалось, ранее он уже был судим. Молодой человек признался в содеянном.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.