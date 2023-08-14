7 лет за 13 берез: житель Кузнецкого района совершил роковую ошибку

14.08.2023 | 11:38

43-летний житель Кузнецкого района может лишиться свободы из-за берез. Мужчина спилил деревья в лесу.

В полицию обратился представитель местного лесничества и рассказал, что от 13 берез на территории остались только пни. Ущерб составил более 350 000 рублей.

Приехав на место, полицейские опросили свидетелей и очевидцев, после чего вышли на след жителя Кузнецкого района. Мужчину задержали, он сознался в содеянном и раскаялся.

«По версии следствия, местный житель спилил лесные насаждения с помощью бензопилы, после чего на личном автомобиле перевез к себе по месту жительства», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. За незаконный спил деревьев житель Кузнецкого района может лишиться свободы на 7 лет.