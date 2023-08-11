В Пензенской области у любителя пьяной езды конфискуют автомобиль

35-летний житель Кузнецкого района лишился автомобиля ВАЗ-2105 из-за привычки порулить в нетрезвом виде.
Весной 2023 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения мировой судья оштрафовал гражданина на 30 000 рублей и на 1,5 года лишил водительских прав.
Постановление вступило в силу 23 апреля. Однако уже в мае мужчина вновь сел за руль «пятерки» нетрезвым. Его остановил сотрудник полиции и провел освидетельствование. Оказалось, что в литре выдыхаемого воздуха содержалось 1,28 миллиграмма абсолютного этилового спирта.
«Владелец автомобиля должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и вновь совершил аналогичное правонарушение, которое, в свою очередь, образовало состав уголовно наказуемого деяния», - пояснили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.
Суд учел, что мужчина признал вину и раскаялся, а также наличие у него маленьких детей. В итоге его приговорили к 280 часам обязательных работ и на 2 года лишили водительских прав.
Помимо этого, мужчина остался без машины: как только приговор вступит в силу, по решению суда ее конфискуют в доход государства.
Это не единственный случай, когда транспортные средства изымают за вождение в состоянии опьянения. Ранее по той же причине 29-летний житель поселка Титово Пачелмского района потерял свой Ford Focus, а 35-летний автолюбитель из села Засечного Пензенского района - Toyota Corolla.
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