Пензячке, обрекшей сына на смерть, отсрочили приговор до его 14-летия

09.08.2023 | 09:48

Прокуратура Пензенской области добилась пересмотра приговора суда о предоставлении матери двух детей отсрочки исполнения наказания.

В сентябре 2022 года 26-летняя жительница Пензы за неоднократное приобретение и сбыт наркотиков была приговорена к 5 годам колонии общего режима. Однако у женщины имелись двое детей 2013 и 2014 года рождения. В связи с этим суд дал ей отсрочку отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Такое решение служители Фемиды приняли на основании справки Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области о регистрации в отделе ЗАГС актов рождения детей, где женщина была указана в качестве матери. Другие данные о детях подсудимой не исследовались.

Приговор вступил в силу, однако уголовно-исполнительная инспекция установила, что женщина лишена родительских прав на обоих детей в связи с неисполнением обязанностей по их воспитанию и содержанию.

«Более того, после рождения в 2014 году в домашних условиях сына она попыталась скрыть факт его рождения, положила ребенка в пакет и оставила в мусорном баке при отрицательной температуре окружающей среды», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это произошло в ноябре. Ребенка нашла женщина, услышавшая из контейнера на улице Медицинской странные звуки. Новорожденного немедленно доставили в больницу. Медики установили, что он провел на открытом воздухе около двух часов. Как выяснилось, его 18-летняя мать боялась рассказать родителям о беременности.

Впоследствии молодую женщину привлекли к уголовной ответственности за покушение на убийство новорожденного ребенка и к административной - за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Прокуратура Пензенской области принесла кассационное представление, и Первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил его. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В настоящее время женщина содержится под стражей по обвинению в незаконном обороте наркотических средств.