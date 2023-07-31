В Башмакове водитель с поддельными правами решился на взятку

31.07.2023 | 11:59

В Башмакове гражданина Узбекистана осудили за поддельное водительское удостоверение и покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

14 апреля этого года водителя-иностранца остановил инспектор ДПС. В качестве документа шофер предъявил купленную им подделку.

Во время разбирательства по делу мужчина предложил правоохранителям деньги, чтобы избежать наказания. 2 мая, находясь в отделе полиции, он достал из кармана 30 000 рублей и положил их на стол сотрудника, но тот отказался от незаконного вознаграждения.

На суде мужчина признал свою вину, но от дачи показаний отказался.

По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.