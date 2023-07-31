Двое мужчин вытянули из жительницы области 4 млн рублей

Жительница Чемодановки Бессоновского района в погоне за быстрым заработком лишилась более 4 миллионов рублей. Женщина думала, что увеличивает свой доход, а на самом деле переводила деньги мошенникам.
В конце июня она увидела на одном из сайтов в интернете объявление о заработке на акциях газодобывающей организации. Заинтересовавшись, женщина оставила свои контакты для связи.
«Через какое-то время мне позвонил мужчина. Он представился как финансовый специалист и предложил мне дополнительный доход. Я согласилась. Также он сказал, что необходимо зарегистрироваться на специальных платформах. Я прошла по его ссылке и зарегистрировалась», - сообщила жительница Чемодановки.
Позже ей позвонил другой мужчина и представился финансовым аналитиком. Он объяснил, что для подключения счета необходимо внести 9 000 рублей. Женщина так и сделала.
«В дальнейшем в течение недели жительница Бессоновского района каждый день переводила различные суммы денег на неизвестные счета, якобы пополняя свой инвестиционный счет. При этом с каждым днем гражданка вносила все более крупные суммы денег», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.
Женщина даже взяла в банке кредит - более 3 миллионов рублей - и также отправила неизвестным. И только когда деньги кончились, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Преступников ищут.
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