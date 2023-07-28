Кузнечанину угрожали расправой после покупки двигателя в рассрочку

28.07.2023 | 11:27

У 28-летнего кузнечанина начали вымогать деньги после покупки двигателя. Запчасть для машины он взял в рассрочку и отдал 20 тысяч рублей.

Двое мужчин стали требовать от него еще 100 тысяч - якобы за несвоевременную оплату. Но предлог был надуманный, а достичь цели вымогатели пытались с применением физического насилия.

Кузнечанин обратился в полицию.

«Были установлены личности подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое жителей Кузнецка, 1995 и 1990 годов рождения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося завели уголовное дело. Мужчин задержали, одного отправили под стражу, другого - под домашний арест. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

Выяснилось, что один из злоумышленников причастен к аналогичному преступлению. Он требовал от 26-летнего самарца забыть про миллион, который у того взяли в долг. При этом жертве угрожали расправой и уничтожением имущества.