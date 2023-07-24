В Пензенской области у курьера нашли 6 килограммов мефедрона

24.07.2023 | 11:43

Полицейские задержали 30-летнего жителя Дагестана с крупной партией наркотика. Мужчина перевозил его в своей машине, но был остановлен на территории Пензенской области.

Во время досмотра автомобиля за обшивкой дверей обнаружили 6 килограммов мефедрона.

«По указанию оператора данное наркотическое средство он должен был разложить на более мелкие партии (по 2 килограмма) на территории Пензенской, Самарской области и в Уфе», - сообщили в региональном управлении МВД России.

Однако осуществить задуманное молодому человеку не удалось, его задержали полицейские.

Как оказалось, регион он посетил не в первый раз.

«Ранее в феврале он уже находился на территории Пензенской области, как он поясняет, и также оборудовал тайник с наркотическим средством», - рассказали в ведомстве.

В отношении дагестанца возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу.