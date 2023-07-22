2 кило мефедрона обойдутся пензенцу в десятилетие свободы

22.07.2023 | 14:02

Житель Пензенской области, зарабатывавший на сбыте запрещенных веществ, отправится за решетку. Мужчину, уже имевшего судимость, задержали в Ставропольском районе Самарской области.

28 марта на 981-м километре автодороги М-5, около села Зеленовка, сотрудники ДПС остановили автомобиль Renault Fluence. При осмотре машины у пассажира в хозяйственной сумке было обнаружено 6 свертков с наркотическим средством мефедрон общей массой почти 2 кг.

Менее чем через четыре месяца прозвучал приговор пензенскому наркодилеру: он отправится в колонию строгого режима на 9 лет 6 месяцев.

«Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Это не первый случай, когда пензенцы пытались заработать наркоторговлей в других регионах. Так, в 2021 году на въезде в Казань полиция остановила Ford Focus, в котором на полу лежали шесть полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом.

Водитель, 41-летний житель Пензенской области, утверждал, что нашел их на трассе. Однако такие же упаковки оказались и в бардачке. В общей сложности вес синтетического наркотика, который пензенец планировал сбыть в Татарстане через тайники, составил около 2,8 кг.