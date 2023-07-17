В Мокшанском районе задержали москвича-закладчика

17.07.2023 | 13:50

Межрегиональный оптовый курьер-закладчик наркотиков из Московской области был задержан полицейскими в Мокшанском районе.

35-летний мужчина, ранее не судимый, в интернете приобретал крупные партии наркотических веществ, чтобы делать из них мелкооптовые закладки. Для этого он прибыл на своем Fiat Ducato в Пензенскую область.

11 мая, когда злоумышленник прятал закладки недалеко от с. Михайловка Мокшанского района, его задержали. Изучив телефон москвича, полицейские по координатам нашли и изъяли гашиш (188,88 и 193,28 г) и марихуану (161,61 г).

Мужчину задержали. На его Fiat наложили арест.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Мокшанский районный суд. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией использованного в преступных целях автомобиля», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.