Пензенец 2 месяца думал, что зарабатывает, снабжая мошенников

13.07.2023 | 14:07

42-летний пензенец два месяца думал, что увеличивает свой доход, а на самом деле терял деньги. В общей сложности он перевел мошенникам более 1 800 000 рублей.

В начале апреля пензенец нашел «выгодное» предложение в интернете и оставил свои данные для связи. Затем на его телефон позвонил неизвестный, представившийся менеджером московской инвестиционной компании.

«Он объяснил, как торговать на бирже. Сказал добавить приложение на телефон для быстрого обмена сообщениями», - отметил горожанин.

Мужчина так и сделал, после чего стал получать консультации и инструкции.

«В начале мая житель Пензы под предлогом инвестирования перечислил сначала 192 000 рублей на счет торговой платформы, после чего злоумышленник убедил его, что при увеличении вложенных денег увеличивается и сумма на брокерском счете», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Заинтересовавшись, пензенец взял кредит на 595 000 рублей и также их перевел. А в конце мая оформил еще один, добавил накопления и отправил неизвестным 570 000 рублей.

Когда мужчина захотел вывести заработанное, выяснилось, что сначала нужно оплатить проценты и транспортировку. В итоге он перечислил еще 471 000 рублей.

После того как денег не осталось, пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых ищут.