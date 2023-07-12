Мокшанец убил слепого мужчину и заявил о самообороне

12.07.2023 | 13:19

51-летнего жителя Мокшанского района отправили в колонию за убийство слепого 56-летнего инвалида.

Днем 29 ноября прошлого года мужчины выпивали вместе в доме старшего из них в селе Муратовка. Во время ссоры гость шесть раз ударил хозяина самодельным штык-ножом в грудь, отчего тот вскоре скончался.

«Вину подсудимый признал частично и пояснил, что нанес потерпевшему удар кухонным ножом защищаясь, так как тот напал на него. В качестве причин конфликта он называл как немотивированную агрессию потерпевшего, так и свои давние отношения с его сожительницей», - уточнила детали старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако после экспертиз версия о самообороне не подтвердилась, ее опровергли и свидетели.

На основе имеющихся доказательств злоумышленника признали виновным в убийстве. Брат погибшего просил строго наказать мокшанца, в итоге его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.