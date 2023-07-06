18-летний мокшанец угнал машину, пока ее хозяин справлял нужду

06.07.2023 | 12:22

41-летний житель Мордовии доверил руль своей машины едва знакомому 18-летнему мокшанцу и остался без транспорта. Молодой человек бросил хозяина авто на трассе, когда тот вышел справить нужду.

Мужчины познакомились накануне случившегося. Их объединило желание выпить и покататься. За руль «Лады-Гранты», принадлежащей иногороднему жителю, сел мокшанец. Вместе они поехали по трассе Р-158.

«В дальнейшем потерпевший попросил жителя Мокшана остановить машину на обочине, чтобы отлучиться и справить нужду. Отойдя, он заметил, как новый знакомый уезжает без него на его автомобиле», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Житель Мордовии побежал за машиной, но догнать не смог. Тогда он обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

После опроса возможных свидетелей и очевидцев легковушку нашли в Пензе. Мокшанец передвигался на ней по улице Железнодорожной и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

На молодого человека, ранее уже привлекавшегося к ответственности, завели уголовное дело. Он признал вину. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.