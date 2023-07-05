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Криминал

Пензенскую пенсионерку назвали пособником иностранной армии

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72-летнюю жительницу Пензы напугал «сотрудник отдела по борьбе с коррупцией». Он позвонил пенсионерке и назвал ее пособником армии иностранного государства.

Мужчина сообщил, что на пензячку завели уголовное дело. Если она хочет его закрытия, то нужно перевести деньги на безопасный счет.

Женщина отправилась в банк и сняла 638 000 рублей. Их она перечислила на счет, который указал звонивший. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас они устанавливают личности злоумышленников, причастных к преступлению.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не дайте им такой возможности. Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - обратились к гражданам в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

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