Пензенскую пенсионерку назвали пособником иностранной армии

05.07.2023 | 08:36

72-летнюю жительницу Пензы напугал «сотрудник отдела по борьбе с коррупцией». Он позвонил пенсионерке и назвал ее пособником армии иностранного государства.

Мужчина сообщил, что на пензячку завели уголовное дело. Если она хочет его закрытия, то нужно перевести деньги на безопасный счет.

Женщина отправилась в банк и сняла 638 000 рублей. Их она перечислила на счет, который указал звонивший. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас они устанавливают личности злоумышленников, причастных к преступлению.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не дайте им такой возможности. Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - обратились к гражданам в пресс-службе УМВД по Пензенской области.