Пачелмский пенсионер пострадал из-за вероломного парня внучки

30.06.2023 | 08:30

Житель Пачелмы предстал перед судом за кражу денег у пенсионера. Пожилой мужчина неоднократно становился жертвой сельчанина.

Пострадавший - дед девушки злоумышленника. Какое-то время пара жила в его доме, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда.

Молодой мужчина вызывал доверие у родственника возлюбленной, и тот попросил его подключить на телефоне услугу «Мобильный банк», чтобы получать уведомления о зачислении пенсии.

Квартирант согласился помочь, но при этом привязал карту пенсионера к своему телефонному номеру.

В декабре 2022 года молодой сельчан перевел с банковского счета жертвы 2 600 рублей. В январе 2023-го он присвоил 3 700 рублей, а в феврале - 4 000 и 7 400.

Свою вину злоумышленник признал, в содеянном раскаялся и возместил причиненный ущерб. При вынесении приговора служители Фемиды учли это и назначили сельчанину наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.