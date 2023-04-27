Две пензячки притворились пьяными и получили квартиру

27.04.2023 | 13:03

Двух пензячек 52 и 55 лет осудили за квартирное мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В 2018 году старшая из женщин узнала от своего знакомого, что у 52-летнего одинокого пьяницы есть квартира на улице Ухтомского общей площадью 40 кв. м и рыночной стоимостью более 1,7 млн рублей.

Она решила присвоить квадратные метры и обратилась к подруге, чтобы пойти на преступление вместе.

Женщины предложили хозяину квартиры выпить и втерлись к нему в доверие, создавая видимость совместного употребления спиртного на протяжении длительного времени. При этом они добавляли в рюмку мужчины сильнодействующие психотропные препараты, так что через некоторое время обманом вынудили его продать жилье.

«Для конспирации преступных действий и придания сделке видимости законности злоумышленницы подготовили договор купли-продажи и расписки от имени потерпевшего о получении им 1,6 млн рублей в счет оплаты по этому договору. Затем одна из женщин 15.09.2018 сопроводила собственника квартиры в здание МФЦ с целью подачи документов для государственной регистрации перехода права собственности. Вторая обеспечила явку своего родственника, неосведомленного о ее преступных намерениях, для участия в сделке в качестве покупателя», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Владелец подписал все необходимые бумаги, хотя фактически не получил ни рубля.

«После подачи документов в МФЦ злоумышленницы обеспечили нахождение хозяина квартиры на подконтрольных им объектах недвижимого имущества на территории г. Пензы и Пензенской области на протяжении более недели, где продолжали предоставлять ему для употребления спиртосодержащие жидкости и осуществлять контроль за его поведением до регистрации уполномоченным органом перехода прав собственности на квартиру», - добавила Светлана Артамонова.

Как только право собственности было оформлено, женщины сменили замок в квартире, и попасть в нее прежний владелец уже не смог.

«С помощью двоюродной сестры он получил сведения о сделке и предпринял ряд действий для восстановления своих прав. В сданных им анализах были обнаружены производные психоактивного вещества, которое он добровольно не употреблял. Мужчина обратился в полицию, а также в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, и в 2021 году решением суда его требования были удовлетворены», - отметили в прокуратуре.

Злоумышленницы признали свою вину, старшей из них (уже судимой за мошенничество) назначили наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима, младшей - трех. Обеих взяли под стражу в зале суда.