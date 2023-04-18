Пензенцев, желающих взять кредит, обманули лжефинансисты-гастролеры

18.04.2023 | 12:16

Вступил в силу приговор, вынесенный в Пензе двум жителям Воронежа 24 и 26 лет и 34-летнему саратовцу. Все они признаны виновными в групповом мошенничестве в крупном размере.

Житель Саратова и его друг из Воронежа решили поживиться на доверчивых пензенцах, желающих получить кредиты под низкий процент.

«В январе 2021 года саратовец создал организацию, название которой напоминало наименование известного банка, но специально было зарегистрировано с ошибкой - «Ренесанс кредит». А воронежец пригласил своего земляка стать управляющим», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Аферисты арендовали помещение в здании на улице Володарского, 20, обустроили его оргтехникой и мебелью, развесили рекламу, заказали печати и штампы, разработали бланки заявок и договоров. Затем они набрали сотрудников и обучили их приемам психологического воздействия на клиентов.

Мошенники искали в интернете заявки пензенцев, нуждавшихся в кредите, но получивших отказ в банках, созванивались с потенциальными заемщиками и убеждали их взять кредит в их офисе либо ином банке.

Атрибутика срабатывала отлично: клиенты в офисе были полностью уверены, что «Ренесанс кредит» - финансовая организация. Их встречал администратор и провожал к менеджерам. Затем заемщикам сообщали, что их заявка одобрена, но необходимо подтвердить платежеспособность и внести на специальный счет «Ренесанс кредита» от 10 000 до 60 000 рублей, которые впоследствии спишутся на погашение долга.

Пензенцы передавали деньги наличными или переводили их по номеру карты одного из менеджеров, поскольку специального счета у «Ренесанс кредита» не имелось. Затем клиенты шли в кабинет к «кредитному специалисту», который объяснял, что именно сейчас он не может выдать деньги. Предлоги были самые разные: наличие просрочек по старым кредитам, задержка поступления денег на счет «Ренесанс кредита», завершение рабочего дня. «Специалист» предлагал прийти в офис позже или обратиться в другой банк, с которым якобы сотрудничает их организация.

Если заемщик настаивал на возврате внесенных денег, сотрудник «Ренесанс кредита» принимал у него претензию (разумеется, фиктивную) и гарантировал ее рассмотрение.

За две недели, с 15 марта по 1 апреля, аферисты вытянули у 23 человек в общей сложности около 641 000 рублей. Так, одна из клиенток отдала мошенникам более 30 000 рублей, но впоследствии получила отказ в одобрении кредита. Она потребовала вернуть ей деньги либо выдать кредит, но ответа так и не дождалась, на ее телефонные звонки никто не отвечал.

Другая пензячка, получив заверения, что никаких проблем с оформлением кредита на 150 000 рублей не будет, внесла 18 000 рублей, однако не смогла сразу получить кредитную карту и явилась за ней вечером. В офисе вместо менеджеров она увидела полицейских, сообщивших ей, что контора закрыта, а ее руководители подозреваются в мошенничестве. Это произошло в День смеха, 1 апреля, но аферистам было совсем не весело, когда к ним пришли люди в форме.

Во время следствия и судебного рассмотрения дела злоумышленники полностью возместили потерпевшим ущерб. Суд первой инстанции приговорил каждого из них к 3 годам колонии общего режима.

«Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам оставлены без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.