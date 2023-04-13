В Пензе водитель не смог уговорить инспектора ДПС взять деньги

13.04.2023 | 11:15

29-летнего жителя Пензенского района обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Ночью 22 февраля старший инспектор ДПС остановил в Ленинском районе Пензы ВАЗ-2114. Со стороны показалось, что водитель нетрезв, и ему предложили пройти освидетельствование.

«В салоне служебной автомашины водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать полицейскому взятку в размере 17 600 рублей за заведомо незаконное бездействие - несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

От денег полицейский отказался, но о предложении сообщил куда следует. В результате в отношении несостоявшегося взяткодателя возбудили уже уголовное дело.

Свою вину мужчина признал. Следствие окончено, материалы переданы на рассмотрение в суд.