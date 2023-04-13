Сетевое издание|18+|Четверг|13 апр 2023|12:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе водитель не смог уговорить инспектора ДПС взять деньги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


29-летнего жителя Пензенского района обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Ночью 22 февраля старший инспектор ДПС остановил в Ленинском районе Пензы ВАЗ-2114. Со стороны показалось, что водитель нетрезв, и ему предложили пройти освидетельствование.

«В салоне служебной автомашины водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать полицейскому взятку в размере 17 600 рублей за заведомо незаконное бездействие - несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

От денег полицейский отказался, но о предложении сообщил куда следует. В результате в отношении несостоявшегося взяткодателя возбудили уже уголовное дело.

Свою вину мужчина признал. Следствие окончено, материалы переданы на рассмотрение в суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте