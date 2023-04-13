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Криминал

В Пачелмском районе мать четверых детей донесла на бывшего мужа

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В Пачелмском районе мать четверых детей осудили за ложный донос на бывшего мужа.

В начале декабря прошлого года сельчанка принесла в полицию письменное заявление о том, что экс-супруг угрожал убить ее и пытался задушить.

Участковый предупредил, что, если это неправда, клеветнице грозит уголовное наказание. Однако та продолжила настаивать на своем.

При выяснении обстоятельств оказалось, что женщина наврала.

На суде она признала свою вину и дала подробные показания. С бывшим мужем они помирились, и тот попросил не наказывать экс-супругу строго.

В итоге 11 апреля сельчанку приговорили к штрафу в размере 5 000 рублей, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

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