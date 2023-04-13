Пензячка изрешетила знакомого ножницами и получила условный срок

37-летняя пензячка изранила своего знакомого и отделалась условным сроком. Конфликт между мужчиной и женщиной произошел 25 ноября прошлого года.
Во время внезапной ссоры пьяная горожанка поняла, что ей не хватает слов для передачи переполнявших ее эмоций, и схватилась за попавшиеся под руку ножницы.
В порыве гнева она восемь раз ударила ими мужчину по телу, чем нанесла тяжкий вред его здоровью.
Позже пензячка раскаялась в содеянном, признала свою вину, активно способствовала раскрытию преступления.
В итоге ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
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