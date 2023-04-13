Пензячка изрешетила знакомого ножницами и получила условный срок

13.04.2023 | 12:42

37-летняя пензячка изранила своего знакомого и отделалась условным сроком. Конфликт между мужчиной и женщиной произошел 25 ноября прошлого года.

Во время внезапной ссоры пьяная горожанка поняла, что ей не хватает слов для передачи переполнявших ее эмоций, и схватилась за попавшиеся под руку ножницы.

В порыве гнева она восемь раз ударила ими мужчину по телу, чем нанесла тяжкий вред его здоровью.

Позже пензячка раскаялась в содеянном, признала свою вину, активно способствовала раскрытию преступления.

В итоге ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.