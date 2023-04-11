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Криминал

Гостья Пензы забрала набитый деньгами пакет и попала под суд

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21-летняя жительница Самары предстала перед судом в Пензе по обвинению в хищении более 2,5 млн рублей. Их она забрала у жертв мошеннической схемы «Мама, я попал в ДТП».

Согласно материалам дела, девушка приехала в Пензу и остановилась у своих родственников. Она должна была исполнить роль курьера, прибыв по указанным адресам и получив деньги.

7 июня 2022 года гостья областного центра похитила таким образом средства четырех жительниц Пензы. Подельники самарчанки ввели их в заблуждение, представляясь правоохранителями, адвокатами, пострадавшими или их родственниками.

«Поверив мошенникам, они добровольно передали деньги осужденной, думая, что помогают родственникам избежать уголовной ответственности или компенсировать ущерб за якобы совершенные ими ДТП, в результате которых им самим и другим пострадавшим был причинен вред здоровью», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Похищенные деньги девушка должна была перевести на определенный счет, а часть суммы оставить себе в качестве вознаграждения за работу.

Довести до конца свой замысел самарчанка не успела. После посещения последнего адреса ее задержала полиция. При ней был обнаружен пакет с рублями и долларами на сумму, превысившую в целом 1,5 млн рублей. Позже средства вернули пострадавшей пензячке.

Свою вину злоумышленница признала, раскаялась в содеянном и возместила более 600 тыс. рублей имущественного ущерба, который причинила трем пострадавшим.

При назначении наказания суд учел, что девушка ранее не привлекалась к уголовной ответственности, принял во внимание ее молодой возраст, состояние здоровья ее и близких родственников. Самарчанку приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Также она обязана компенсировать оставшуюся часть имущественного ущерба, причиненного одной из потерпевших», - добавила Наталья Яшина.

Девушка не согласилась с решением служителей Фемиды и подала апелляцию. Однако суд вышестоящей инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а приговор без изменения.

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