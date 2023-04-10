Пензячка перевела мошенникам более полумиллиона, желая стать богаче

10.04.2023 | 19:02

74-летняя пенсионерка хотела улучшить свое материальное положение и решила подзаработать. Выгодное предложение нашла в интернете. Вакансия предполагала получение прибыли от разницы стоимости при покупке и продаже акций.

«Женщина заинтересовалась предложением и связалась в мессенджере со специалистом компании под ником Анастасия. Следуя инструкциям работника финансовой организации, заявительница установила приложение на свой смартфон и внесла 10 тысяч рублей на счет для покупки акций. После проведения первой операции ей поступило сообщение о зачислении заработной платы в размере 1 000 рублей. Тогда пенсионерка решила увеличить доход, оформила кредит и перевела незнакомцам более 500 000 рублей», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Малюченко.

Однако большое вложение ожидаемого дохода не принесло. Попытка снять деньги с виртуального счета не удалась, приложение выдало ошибку. А некий специалист техподдержки объяснил, что для вывода прибыли оборот средств должен быть увеличен до 900 тысяч рублей. После этого на звонки и сообщения пенсионерки перестали отвечать. Пензячка обратилась в полицию.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - рассказала Яна Малюченко.