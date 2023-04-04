Осужден житель Пензы, напавший на росгвардейца

04.04.2023 | 09:25

40-летний житель Пензы ударил росгвардейца и сжал рукой его шею, создав опасность для жизни. За это суд отправил мужчину в колонию общего режима.

Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 декабря 2022 года. В правоохранительные органы поступило сообщение, что в квартире на проспекте Строителей мужчина избивает сожительницу.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Один из них вызвал полицейских, чтобы те составили протокол об административном правонарушении и забрали агрессора в отдел.

Пензенцу это не понравилось, и он напал на росгвардейца. Остановить его смог второй сотрудник вневедомственной охраны, находившийся в квартире.

«Приговором суда жителю Пензы назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.