Осужден житель Пензы, напавший на росгвардейца

40-летний житель Пензы ударил росгвардейца и сжал рукой его шею, создав опасность для жизни. За это суд отправил мужчину в колонию общего режима.
Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 декабря 2022 года. В правоохранительные органы поступило сообщение, что в квартире на проспекте Строителей мужчина избивает сожительницу.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Один из них вызвал полицейских, чтобы те составили протокол об административном правонарушении и забрали агрессора в отдел.
Пензенцу это не понравилось, и он напал на росгвардейца. Остановить его смог второй сотрудник вневедомственной охраны, находившийся в квартире.
«Приговором суда жителю Пензы назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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