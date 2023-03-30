В Пензе женщина убила сожителя после замечания о чистоте в квартире

30.03.2023 | 19:40

В Пензе вынесли приговор 42-летней уроженке Забайкальского края. Женщина поссорилась с 53-летним сожителем из-за чистоты в квартире и убила его одним ударом ножа в грудь.

Согласно материалам дела, днем 2 января пара распивала спиртное в квартире в 1-м проезде Лобачевского. Сначала ссора возникла из-за ревности сожителя, а потом посыпались упреки в недостаточном поддержании жилплощади в чистоте.

«Женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. После причинения ранения злоумышленница, осознав, что совершила, разбудила спящего в соседней комнате приятеля и рассказала ему о случившемся», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Приятель посоветовал подняться к соседке. Именно та и вызвала скорую. Но медики уже ничем не могли помочь мужчине и констатировали его смерть.

«Вину злоумышленница признала и пояснила, что в 2022 году приехала работать на птицефабрику в Пензу, познакомилась с мужчиной и впоследствии стала с ним проживать», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока решение в силу не вступило.