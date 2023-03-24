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Криминал

В Засечном задержали троих молодых людей с мефедроном

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Трое жителей Пензенской области предстанут перед судом за распространение наркотиков на территории региона.

«Молодые люди были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» в январе текущего года на территории села Засечного Пензенского района. Передвигались злоумышленники на автомобиле, принадлежащем одному из них. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемых более 50 свертков, обмотанных изолентой, с веществом внутри», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

«Ездили в поле, делали закладки (35-36 штук), фотографировали», - рассказал молодой человек.

Экспертиза показала, что это - мефедрон, общей массой около 50 граммов.

«Наркотики молодые люди приобрели с целью дальнейшей реализации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», - отметил Михаил Тюрин.

Расследование уголовного дела завершено, материалы готовят для передачи в суд.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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