Синяк под глазом полицейского обойдется агрессору в 50 000 рублей

Житель города Белинского заплатит немалую сумму за нападение на представителя власти. Такое решение вынес районный суд.
В начале февраля мужчина находился в общественном месте в пьяном виде. Участковый уполномоченный полиции задержал его и доставил в отдел полиции, чтобы составить протокол.
В служебном кабинете задержанный гражданин напал на полицейского и ударил его кулаком в лицо с такой силой, что под глазом у стража порядка образовался кровоподтек.
Суд учел положительные характеристики горожанина, признание вины и раскаяние, наличие у него малолетнего ребенка, а также условия жизни его семьи.
В итоге подсудимого оштрафовали на 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.
Случаи нападения нетрезвых жителей Пензенской области на сотрудников правоохранительных органов нередки. Так, в Лунинском районе мужчина едва не зарезал отца, а вмешавшемуся участковому угрожал вилами, а затем избил его.
А житель рабочего поселка Беково, задержанный в нетрезвом виде за нецензурную брань и оскорбления прохожих, напал на сержанта полиции, повалил на землю и разорвал на нем форменные брюки.
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