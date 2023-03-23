Синяк под глазом полицейского обойдется агрессору в 50 000 рублей

23.03.2023 | 09:30

Житель города Белинского заплатит немалую сумму за нападение на представителя власти. Такое решение вынес районный суд.

В начале февраля мужчина находился в общественном месте в пьяном виде. Участковый уполномоченный полиции задержал его и доставил в отдел полиции, чтобы составить протокол.

В служебном кабинете задержанный гражданин напал на полицейского и ударил его кулаком в лицо с такой силой, что под глазом у стража порядка образовался кровоподтек.

Суд учел положительные характеристики горожанина, признание вины и раскаяние, наличие у него малолетнего ребенка, а также условия жизни его семьи.

В итоге подсудимого оштрафовали на 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.

Случаи нападения нетрезвых жителей Пензенской области на сотрудников правоохранительных органов нередки. Так, в Лунинском районе мужчина едва не зарезал отца, а вмешавшемуся участковому угрожал вилами, а затем избил его.

А житель рабочего поселка Беково, задержанный в нетрезвом виде за нецензурную брань и оскорбления прохожих, напал на сержанта полиции, повалил на землю и разорвал на нем форменные брюки.