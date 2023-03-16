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Криминал

Жительницу Мокшанского района лишили средств на помощь дочери

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Жительнице Мокшанского района поведали по телефону жуткую историю: ее дочь переходила дорогу в неположенном месте, из-за чего случилось ДТП и серьезно пострадала девушка, находившаяся за рулем автомобиля. Чтобы не завели уголовное дело, необходимо срочно передать 800 тысяч рублей.

«Я сложила все в пакет и передала водителю, который приехал», - рассказала потерпевшая.

Курьера, который забрал последние средства у пенсионерки, полицейским удалось задержать.

«Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Пензы 2000 года рождения. Молодой человек вину свою признал. По аналогичной схеме подозреваемый забрал 100 тысяч рублей у жительницы Пензы», - сообщила следователь СО ОМВД России по Мокшанскому району Алена Ковалева.

Все деньги посредник перевел на счета, которые ему указали неизвестные работодатели. С ними он общался в мессенджере.

«Я не знал, что работа связана с обманом бабушек. Никому не советую связываться с такой работой. Потерпевшим готов возместить ущерб. Легких денег не бывает», - раскаялся задержанный.

«Очень долго копила. У дочери ребенок больной, растит одна, я хотела помочь. Вообще таких людей не понимаю», - расстроилась жительница Мокшанского района

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы за мошеннические действия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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