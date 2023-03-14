Сердобчанин пожелал наказать супругу и избил сам себя

14.03.2023 | 09:20

34-летнему жителю Сердобского района предстоит ответить за ложный донос на свою 31-летнюю жену.

Пара решила расстаться и подала на развод. Сердобчанин тяжело переживал разрыв и в итоге пошел на преступление.

Выпив, мужчина причинил самому себе телесные повреждения, а после обратился в полицию с заявлением о том, что его якобы избила супруга, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сердобчанина предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, однако это злоумышленника не остановило.

Правоохранители разобрались во всем и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Неудачливому супругу грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.