Пензенцев просят помочь в розыске подозреваемого в краже

22.02.2023 | 10:22

Сотрудники пензенского отдела полиции № 1 разыскивают мужчину по подозрению в краже с территории магазина электроники, расположенного на улице Кулакова.

«Хищение он совершил свободным доступом при разгрузке товара. Материальный ущерб составил более 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину запечатлела видеокамера. Ему на вид 60-65 лет, он имеет рост 170-175 см, среднее телосложение, седые волосы, бороду.

Подозреваемый был в черной кепке, темной куртке, темных брюках, черных ботинках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом гражданине, просят сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефону 59-10-10 (112 с мобильного телефона).