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Криминал

Жителя Лунинского района подозревают в серии краж

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Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в целой серии преступлений, совершенных на территории Лунинского района Пензенской области. Выяснилось, что местный житель 1968 года рождения похищал имущество дачников, а в некоторых случаях еще и поджигал дома.

«Забирал обычно бензопилы и триммеры. Продавал все в Пензе», - рассказал подозреваемый.

«Вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, преступления он совершал из-за трудного материального положения. Часть похищенного имущества мужчина сдал в ломбард, часть продал неизвестному мужчине в городе Пензе. Бензотриммер и бензопилу полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого в ходе обыска», - сообщила начальник следственного отделения МО ОМВД России «Лунинский» Александра Шмонина.

По данным полицейских, задержанный совершил как минимум 17 краж и 3 поджога. Все потерпевшие - жители Республики Мордовия.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение преступления мужчине грозит до 10 лет лишения свободы», - отметила Александра Шмонина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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