Разыскиваемого по всей стране пензенца нашли в шкафу

16.02.2023 | 18:55

Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Чемодановке Бессоновского района сотрудники пензенского уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела специального назначения УФСИН.

«В апреле 2022 года житель города Пензы, 1998 года рождения, был осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда он должен был прибыть самостоятельно. Однако от отбывания наказания данный осужденный уклонился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск», - сообщил начальник отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Пензенской области Яков Асафьев.

Все это время мужчина, соблюдая меры конспирации, скрывался на съемных квартирах в разных населенных пунктах области и за ее пределами. Правоохранительные органы разработали комплекс разыскных мероприятий и в одном из предполагаемых мест нахождения обнаружили беглеца.

«В ходе обыска разыскиваемый пытался спрятаться в шкафу среди различных вещей, но это ему не помогло. Он был обнаружен, взят под стражу и выдворен в следственный изолятор», - пояснил Яков Асафьев.

«Зашли, скрутили и привезли сюда. Ряд деяний преступных», - рассказал задержанный.

Теперь ему придется отбывать наказание не только за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«Установлена причастность подозреваемого к совершению кражи денежных средств жителя города Пензы в октябре 2022 года. Установлено, что злоумышленник, получив доступ к мобильному банковскому приложению потерпевшего, похитил у него 11 500 рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды.

В июле прошлого года мужчина обманным путем (под предлогом аренды) завладел дорогостоящей игровой приставкой 28-летнего пензенца. Приставку подозреваемый реализовал в комиссионном магазине», - отметил заместитель начальника ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Александр Соколов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.