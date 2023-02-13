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Криминал

В Пензе вынесли приговор водителю, покалечившему ребенка на автомойке

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В Пензе к ограничению свободы приговорили водителя, переехавшего пятилетнего мальчика. ДТП случилось на автомойке на улице Бекешской.

Согласно материалам дела, днем 20 августа 2022 года мужчина на служебном автомобиле Toyota Land Cruiser выезжал из помещения автомойки. При повороте налево он отвлекся от наблюдения за дорогой, не заметил мальчика и сбил его.

Левые переднее и заднее колеса иномарки переехали ребенка. Он получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

«Как следует из показаний отца потерпевшего, он вместе с сыном приехал на мойку. После того как помыл свой автомобиль, припарковался на территории мойки. Сын находился неподалеку. Момент, когда ребенок попал под машину, не видел, так как в это время протирал свой автомобиль», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Свою вину водитель признал. Он добровольно выплатил семье пострадавшего ребенка 300 000 рублей компенсации морального вреда.

Служители Фемиды приговорили автомобилиста к ограничению свободы на полтора года и лишили права управлять транспортными средствами на такой же срок. Кроме того, мужчина обязан выплатить мальчику 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, посчитав его слишком суровым, и просил о снижении сроков основного и дополнительного наказания, поскольку управление транспортным средством является единственным источником дохода осужденного», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако жалобу оставили без удовлетворения, а приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

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