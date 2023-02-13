Сетевое издание|18+|Вторник|14 фев 2023|03:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенца будут судить за организацию наркопритона

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во время визита полицейских хозяин дома не стал отрицать, что сам употребляет запрещенные вещества и постоянно принимал у себя знакомых. Вместе они кололись, превратив квартиру в Железнодорожном районе в грязное, захламленное помещение, ставшее прибежищем для граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

«В ходе проверки информации была задокументирована преступная деятельность жителя города Пензы, 1970 года рождения, связанная с содержанием наркопритона. В ходе оперативно-следственных действий были изъяты вещественные доказательства, в том числе медицинские шприцы и ампулы, которые подтверждают его вину», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Задержанный ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за употребление запрещенных веществ, однако из раза в раз вновь продолжал нарушать закон. Теперь он может лишиться свободы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - объяснил Михаил Тюрин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте