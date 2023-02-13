Пензенца будут судить за организацию наркопритона

13.02.2023 | 20:39

Во время визита полицейских хозяин дома не стал отрицать, что сам употребляет запрещенные вещества и постоянно принимал у себя знакомых. Вместе они кололись, превратив квартиру в Железнодорожном районе в грязное, захламленное помещение, ставшее прибежищем для граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

«В ходе проверки информации была задокументирована преступная деятельность жителя города Пензы, 1970 года рождения, связанная с содержанием наркопритона. В ходе оперативно-следственных действий были изъяты вещественные доказательства, в том числе медицинские шприцы и ампулы, которые подтверждают его вину», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Задержанный ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за употребление запрещенных веществ, однако из раза в раз вновь продолжал нарушать закон. Теперь он может лишиться свободы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - объяснил Михаил Тюрин.