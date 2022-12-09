Криминал

Житель Наровчатского района назвал полицейского недостойным погон

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Наровчатский районный суд вынес приговор мужчине, который вечером, будучи в нижнем белье, на улице напал на полицейского.

Это случилось 2 октября. Полицейский прибыл на вызов: раздетый нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ходил по улице, громко кричал, безадресно матерился и размахивал руками.

Страж порядка предложил мужчине одеться и проехать в отделение для оформления протокола за мелкое хулиганство. Сельчанину это не понравилось, и он начал замахиваться на полицейского, сообщили в пресс-службе суда.

Предупреждение о том, что за насилие в отношении представителя власти предусмотрена уголовная ответственность, лишь раззадорило нарушителя порядка. Со словами «ты не достоин носить погоны» он сорвал один погон с полицейского и несколько раз ударил его по плечу.

Позже в суде сельчанин признал вину и раскаялся в содеянном. Это стало для него смягчающими обстоятельствами. Учитывая, что также мужчина прошел лечение для избавления от алкогольной зависимости, суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 10 месяцев.

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