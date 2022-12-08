Ночная драка на Московской закончилась смертью мужчины

08.12.2022 | 11:25

22-летний житель Пензы, ранее несудимый, предстанет перед служителями Фемиды. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в ночь на 2 апреля возле кальянной на улице Московской молодой человек поссорился с незнакомцем.

Конфликт перешел в драку. Парень ударил 35-летнего мужчину по голове. Тот потерял равновесие, упал на плитку и ударился об нее затылком.

Пензенца доставили в больницу, где в июле он скончался от черепно-мозговой травмы.

Во время предварительного следствия молодой человек утверждал, что не желал смерти оппоненту, а лишь ответил на нанесенный ему удар.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.