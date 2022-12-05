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Криминал

Полицейские нашли у пензенца внутри пакетик с наркотиком

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Мужчина отправился в Пензу на рейсовом автобусе из Москвы и сразу был задержан полицейскими. Стражам порядка стало известно, что он перевозит наркотики. Подозреваемый усиленно пытался спрятать запрещенное вещество, однако после тщательного досмотра выяснилось, что сверток он в буквальном смысле перевозил внутри своего тела.

«Согласно заключению экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области, изъятое вещество является наркотическим средством метадон массой около 10 г. Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что приобрел данное вещество для личного употребления с помощью сети интернет», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Михаил Тюрин.

Оказалось, что задержанный, мужчина 1977 года рождения, ранее уже был неоднократно судим, проживает в Ленинском районе Пензы. В Москву он ездил для того, чтобы забрать покупку, сделанную виртуальным способом.

«По факту незаконного хранения наркотика без цели сбыта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - отметил Михаил Тюрин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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