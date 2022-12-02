В Пензе спустя 9 лет нашли и наказали убийцу пенсионерки

02.12.2022 | 18:58

Не успел выйти из мест лишения свободы, как получил новый срок. К 16 годам приговорен житель Пензы, который виновен в совершении преступления 9-летней давности. Как установили представители правоохранительных органов, мужчина убил пенсионерку. Ей он помогал с переездом в новую квартиру. Грузчик расправился с беззащитной женщиной. На тот момент ей было 73.

«В феврале 2013 года в ходе ссоры с потерпевшей по месту ее жительства злоумышленник нанес ей 8 ударов руками и ногами по лицу и телу, затем приискал веревку, обогнул ее вокруг шеи потерпевшей и сдавливал до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаков жизни», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Цибарева.

В условиях неочевидности долгое время не могли установить личность преступника. В мае 2022-го расследование вышло на новый уровень.

«Специалисты судебно-экспертного центра следственного комитета России установили, что на кофте потерпевшей имеются биологические следы, принадлежавшие мужчине 1972 года рождения. Сведения о его генотипе имелись в базе данных геномной информации, поскольку на тот момент он отбывал наказание за совершение убийства мужчины в 2020 году», - объяснил старший следователь СО по Ленинскому району г. Пензы СУ СКР по области Герман Разуваев.

Биография у фигуранта-рецидивиста богатая криминальными историями. В раскрытом преступлении в отношении пенсионерки мужчина признался полностью, в содеянном раскаялся.

«В рамках данного уголовного дела прокурором Ленинского района города Пензы был заявлен иск о взыскании в интересах потерпевшей морального вреда в сумме 1 миллион рублей. Данный иск судом удовлетворен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», - рассказала Татьяна Цибарева.

Потерпевшей признана дочь убитой пенсионерки.