В Пензенском районе мужчина два дня запугивал друзей и попал под суд

30.11.2022 | 18:01

В Пензенском районе осудили 56-летнего местного жителя, который грозился убить своих знакомых.

24 августа этого года пьяный мужчина пришел вместе с подругой в гости к приятелю. У того в доме уже была еще одна пара.

«После застолья между подсудимым и хозяином произошел конфликт из-за слов последнего в адрес его сожительницы. Гость схватил обидчика за шею и стал сдавливать, высказывая при этом угрозы убийством и нанося ему удары кулаком по лицу. Другой товарищ попытался разнять мужчин, но агрессивный гость набросился на заступника, сдавил его шею, высказывая угрозы убийством», - рассказала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Женщины сумели всех успокоить и увели своих мужчин по домам. Однако на следующий день, когда компания вновь собралась в том же месте, оказалось, что пережитое накануне не забылось.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник вспомнил обиду на второго товарища и со словами угрозы убийством схватил его за шею, сдавливая ее. Благодаря вмешательству других участников застолья агрессор прекратил свои преступные действия», - пояснила Светлана Артамонова.

Всерьез испугавшиеся за свою жизнь сельчане после посиделок на этот раз решили обратиться в полицию.

Мужчина признал вину и пояснил, что был на эмоциях. Ранее его уже судили за кражу.

В итоге ему назначили наказание в виде 11 месяцев 5 дней лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.