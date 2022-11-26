Криминал

Бековчанина, нарушившего запреты суда, задержали пьяным в Пензе

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40-летний житель села Мошки Бековского района, ранее судимый за грабеж, вновь предстанет перед судом.

Ему инкриминируется самовольное оставление места жительства и неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений, сопряженное с административным правонарушением.

В 2018 году бековчанин освободился из мест лишения свободы. Суд установил ему надзор сроком на восемь лет и запретил пребывание вне жилого помещения в ночное время суток, посещение точек общепита с продажей спиртного и выезд за пределы области.

Однако мужчина проигнорировал запрет и в течение года нарушил ограничение. За это его привлекли к административной ответственности.

Принятые меры не дисциплинировали сельчанина. С июля 2022 года не являлся в отдел полиции, самовольно уехал в Сердобск и вел антиобщественный образ жизни. А в ночь на 26 сентября 2022 года его в пьяном виде задержали на улице Гастелло в Пензе полицейские.

Вину в уклонении от административного надзора и неоднократном несоблюдении установленных судом ограничений гражданин признал. Уголовное направлено в Октябрьский районный суд Пензы.

«За каждое совершенное преступление ему может грозить возвращение в места лишения свободы на срок до 1 года», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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