Интим-фото в телефоне мужа довели сельчанку до скамьи подсудимых

07.11.2022 | 09:45

43-летняя жительница Кузнецкого района стала фигуранткой уголовного дела после того, как обнаружила в телефоне мужа интимные фото незнакомки.

Женщина провела собственное расследование: по номеру телефона вычислила страницу соперницы в соцсети и выяснила, что она живет в другом городе. Ревнивая супруга написала ей послание, после чего та заблокировала возможность общения.

Разозлившись, сельчанка со своего мобильного телефона отправила фотографии конкурентки неизвестному ей молодому человеку, чтобы создать о ней негативное впечатление.

Итогом стало возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни.

«С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. Приговор суда вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.