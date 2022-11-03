Юный пензенец сбил ребенка и посчитал наказание за это суровым

03.11.2022 | 09:35

В Пензе осудили 18-летнего местного жителя, сбившего подростка на пешеходном переходе. Молодому человеку назначили ограничение свободы.

Вечером 26 февраля юноша управлял «Ладой-Калиной» и двигался по проспекту Строителей. У дома № 83 он нарушил правила: проигнорировал красный сигнал светофора, пересек стоп-линию и поехал дальше, сбив 13-летнего школьника.

«В результате ДТП несовершеннолетнему причинены тяжкие телесные повреждения в области головы, до настоящего времени подросток проходит медицинскую реабилитацию», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину молодой водитель признал. Также он частично возместил моральный вред пострадавшему.

Нарушителя приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Кроме того, ему требуется выплатить подростку 600 000 рублей возмещения морального вреда.

Водитель посчитал приговор несправедливым и обжаловал его, настаивая на том, что его не следует лишать права управлять машиной. Юноша также попросил снизить размер компенсации.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденному наказание - справедливым, а размер удовлетворенных исковых требований потерпевшего соответствующим понесенным им страданиям. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.