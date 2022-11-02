Житель Пензы заплатил мошенникам за «посылку с миллионом долларов»

02.11.2022 | 09:31

Неизвестные мошенники обманули 56-летнего жителя Пензы, пообещав ему профинансировать благотворительную деятельность. Мужчина понадеялся получить в посылке миллион долларов, а потерял почти 700 тысяч рублей.

«В отдел полиции № 4 с заявлением о преступлении обратился местный житель 1966 года рождения. Мужчина рассказал, что познакомился в сети интернет с девушкой, которая представилась жительницей Республики Индонезии», - сообщили в региональном УМВД.

Пензенец стал переписываться с новой знакомой. Речь зашла о том, что он занимается благотворительностью. Узнав об этом, собеседница якобы решила оказать ему материальную помощь - отправить миллион долларов США посылкой. Правда, для этого мужчине требовалось оплатить таможенную пошлину в размере 686 тыс. руб.

Пензенец согласился и перевел деньги по реквизитам, которые прислала новая знакомая. После этого она перестала выходить на связь, а он понял, что был обманут, и обратился в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве. Если злоумышленников удастся найти и их вина будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее 45-летняя жительница Пензы потеряла деньги, пообщавшись в Сети с «гражданином Ирландии». Он обещал ей дать 100 тысяч долларов на развитие бизнеса, а сам выманил около 700 тысяч рублей.