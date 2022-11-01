В Пензе нетрезвый мужчина повредил припаркованный Hyundai

01.11.2022 | 08:19

В Пензе пьяный мужчина повредил чужую машину. Инцидент произошел к Октябрьском районе вечером в понедельник, 31 октября.

В 21:03 экипаж Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, получил сообщение, что на улице Рахманинова происходит конфликтная ситуация.

Когда правоохранители прибыли на место, к ним обратился мужчина 1975 года рождения. Он рассказал, что из окна увидел, как неизвестный наносит по его автомобилю Hyundai Santa Fe удары кулаком. Злоумышленник разбил стекло заднего вида и повредил лакокрасочное покрытие на капоте и дверях.

«Объяснить свой поступок хулиган не смог, сославшись на то, что находился в

состоянии алкогольного опьянения»,- пояснили в региональном управлении Росгвардии.

В итоге мужчину задержали (им оказался 36-летний местный житель) и передали сотрудникам полиции для последующего разбирательства.