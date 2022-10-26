В Пензе работник СТО угнал машину с ключами в замке зажигания

26.10.2022 | 09:23

33-летняя жительница Пензы оставила свой автомобиль Kia Ceed на станции техобслуживания, а обнаружила на штрафстоянке. Возмущенная автолюбительница обратилась в полицию с заявлением об угоне.

Стражи порядка опросили свидетелей и провели экспертизы. Выяснилось, что на чужой машине решил прокатиться 43-летний житель Сердобского района, работавший на СТО маляром.

Он воспользовался ключами, которые хозяйка машины оставила в замке зажигания, сел за руль и нарушил правила дорожного движения. Именно после этого машина оказалась на штрафстоянке.

Мужчина, ранее судимый, признал вину. С него взято обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело, угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

«Защитите ваш автомобиль, мотоцикл или другое средство передвижения от противоправных посягательств. Установите на транспортное средство охранную сигнализацию, никогда не оставляйте машину открытой, если в ней никого нет. Закрывайте двери, даже если собираетесь отойти от нее на минуту-другую. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - призывает автовладельцев пресс-служба УМВД России по Пензенской области.