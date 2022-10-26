Криминал

В Пензе работник СТО угнал машину с ключами в замке зажигания

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


33-летняя жительница Пензы оставила свой автомобиль Kia Ceed на станции техобслуживания, а обнаружила на штрафстоянке. Возмущенная автолюбительница обратилась в полицию с заявлением об угоне.

Стражи порядка опросили свидетелей и провели экспертизы. Выяснилось, что на чужой машине решил прокатиться 43-летний житель Сердобского района, работавший на СТО маляром.

Он воспользовался ключами, которые хозяйка машины оставила в замке зажигания, сел за руль и нарушил правила дорожного движения. Именно после этого машина оказалась на штрафстоянке.

Мужчина, ранее судимый, признал вину. С него взято обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело, угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

«Защитите ваш автомобиль, мотоцикл или другое средство передвижения от противоправных посягательств. Установите на транспортное средство охранную сигнализацию, никогда не оставляйте машину открытой, если в ней никого нет. Закрывайте двери, даже если собираетесь отойти от нее на минуту-другую. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - призывает автовладельцев пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте