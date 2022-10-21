Полицейские изъяли у жителя Сердобска марихуану и коноплю

21.10.2022 | 20:38

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались жителем Сердобска. Тот показывал, рассказывал, уверял, что хранит запрещенное зелье не на продажу, а исключительно для себя. Но полицейские были уверены, что он имеет отношение к незаконному обороту наркотиков.

«Провели обыск в гараже, который находится в пользовании подозреваемого. Были обнаружены и изъяты части растения, а также полимерный пакет с измельченной растительной массой зеленного цвета. Все изъятое было направлено на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством марихуаной массой более 150 граммов, а также частями растения конопли массой около 30 грамм. Со слов подозреваемого, наркотическое растение он сорвал в сентябре текущего года», - рассказала следователь СО ОМВД России по Сердобскому району Кристина Гусева.

47-летний гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила Кристина Гусева.