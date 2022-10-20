Пензенца будут судить за кражу денег из магазина

20.10.2022 | 18:51

Рано утром в магазин слабоалкогольных напитков наведался мужчина. Предметом его интереса было не пиво, а деньги, хранившиеся в кассе. Оттуда он забрал 36 000 рублей. Все действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний местный житель. Для выяснения всех обстоятельств случившегося молодой человек был доставлен в отдел полиции», - сообщила следователь следственного управления УМВД России по г. Пензе Кристина Снадкина.

Как выяснилось, сожительница подозреваемого работала в этой торговой точке продавцом. И внутрь магазина мужчина попал без труда, открыв дверь похищенным у нее ключом.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение преступления жителю Пензы грозит лишение свободы на срок до 5 лет», - отметила Кристина Снадкина.