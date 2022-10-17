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Криминал

Житель Засечного может лишиться свободы за кражу велосипедов

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Два года лишения свободы за два украденных велосипеда - именно такое наказание грозит 36-летнему жителю Засечного, похитившему чужое имущество.

«Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Для выяснения всех обстоятельств случившегося подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Злоумышленник вину свою признал и в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель ОМВД России по Пензенскому району Александра Князева.

Средства передвижения хранились на лестничных площадках и не были пристегнуты противоугонными тросами, поэтому похитить их труда ему не составило.

«Установлено, что 17 августа текущего года один из похищенных велосипедов мужчина сдал в комиссионный магазин, получив за него 5 500 рублей. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на поиск краденого имущества», - рассказала Александра Князева.

Злоумышленник же теперь находится под подпиской о невыезде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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