В Нижнем Ломове полицейскому предложили 15 000 за бездействие

17.10.2022 | 17:55

В Нижнем Ломове 37-летнего жителя Тверской области обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому.

Следствие установило, что вечером 11 октября мужчина перевозил на своей машине группу иностранцев. В Нижнеломовском районе автомобиль остановили сотрудники ДПС. При проверке документов выяснилось, что пассажиры нарушают режим пребывания в России. Всех доставили в отдел полиции для оформления протокола.

«Утром следующего дня водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности за предоставление транспортного средства и оказание иных услуг иностранным гражданам, а также желая помочь своим пассажирам избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать 15 тысяч рублей участковому уполномоченному полиции за несоставление протоколов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Правоохранитель отказался от вознаграждения и зафиксировал коррупционное преступление. Прибывший на место следователь изъял купюры во время осмотра.

Тверич признал свою вину. Сейчас устанавливаются все обстоятельства злодеяния, закрепляется доказательственная база.