Криминал

Влюбленный пензенец расправился с соперником ударом ножа

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38-летний пензенец, пришедший к приятелю в гости на улицу Дзержинского, попал оттуда на больничную койку.

Мужчину к врачам доставили с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Медики сообщили о пациенте, чья рана явно носила криминальный характер, в городское управление МВД.

По адресу, откуда доставили мужчину, прибыла следственно-оперативная группа. В квартире стражи порядка обнаружили 37-летнего хозяина. Он не стал отпираться и откровенно рассказал, как было дело.

Причиной раздора между друзьями стала девушка, которая нравилась обоим и выпивала в их компании. В какой-то момент между влюбленными мужчинами разгорелась ссора. Хозяин жилья схватил нож и вонзил лезвие в грудь соперника.

«Согласно заключению эксперта причиненные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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